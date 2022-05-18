İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor - Son Dakika
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İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor

18.05.2022 10:05

Kirman Eyaletindeki bakır pazarından detay görüntüler KİRMAN - İran'ın Kirman Eyaleti, yüz yıllardır bakır madenlerine yakınlığı nedeniyle bakır tabakları ve üzerindeki süslemelerin yapıldığı önemli merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kirman Eyaletindeki bakır pazarından detay görüntüler KİRMAN - İran'ın Kirman Eyaleti, yüz yıllardır bakır madenlerine yakınlığı nedeniyle bakır tabakları ve üzerindeki süslemelerin yapıldığı önemli merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Kirman'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında, pek çok bakır ustasının meslek değiştirmesi nedeniyle artık çekiç sesleri neredeyse duyulmuyor. Pazarda sadece bakır kap ve süs eşyası satan dükkanlar varlığını sürdürüyor. Bakır kaplar yerine porselen kullanılması, bakır fiyatlarının yükselmesi ve bakırcıların ücretlerindeki artış, son dönemde bakır kap ve süs eşyası kullanımının azalmasına neden oldu.

İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor
İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor
İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor
İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Safevi döneminden kalan bakır pazarında artık çekiç sesleri duyulmuyor - Son Dakika
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