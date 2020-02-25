İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile dünkü basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyor.

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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