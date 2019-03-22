İran'da Sağlık Görevlisine Silahlı Saldırı
1 saat önce
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir sağlık görevlisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İran
'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir sağlık görevlisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan'da dün gece sahte bir trafik kazası ihbarı alan acil yardım görevlisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.
Saldırı sonucu sağlık çalışanı Abdulhadi Şehadet Zehi, olay yerinde hayatını kaybetti.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Bir kez daha acil yardım ailesini hüzün ve keder kapladı." ifadesini kullandı.
Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.
İran'ın Elbruz eyaletinde de geçen eylül ayında acil yardım ekibi silahlı saldırıya uğramıştı. Kerec-Kazvin kara yolunda kimliği tespit edilemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda iki sağlık görevlisi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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