İran'da sağlık malzemelerini stoklamakla suçlanan 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İran'da maske ve dezenfekte edici malzemeler gibi sağlık ürünlerini stoklamakla suçlanan 22 kişi gözaltına alındı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyeti Suç Önleme Birimi Başkanı Keyvan Zahiri, ilk vakanın görüldüğü andan itibaren stokçulara karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Şimdiye kadar yapılan operasyonlarda stoklanmış halde yaklaşık 20 milyon 600 bin koruyucu maske, milyonlarca medikal eldiven ve dezenfekte edici maddenin ele geçirildiğini aktaran Zahiri, 22 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Zahiri, gözaltına alınan kişilerin adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

İranlı yetkililer, Kovid -19 salgını ile mücadele edilen ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış milyonlarca koruyucu maske ve koruyucu eldiven ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, sağlık malzemelerini stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Virüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekili de bulunuyor.