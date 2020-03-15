İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi - Son Dakika
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İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi

6 saat önce

İran'da korona virüsüne karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi, System.String[]

İran'da korona virüsüne karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.


İran'da korona virüsünden koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükselirken, bin 21 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.


İran resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletinde 49, Fars eyaletinde 31, Erdebil'de 13, Kürdistan'da 6, Kirmanşah'da 1, Bender Abbas'da 1, Mazenderan'da 12, Elburz'da 7, Hamedan'da 4 ve Saveh'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.


Ahvaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sözcüsü Ali İhsanpur ölenlerin ve tedavi görenlerin en çok Ahvaz şehrinde olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar Ahvaz'da sahte alkol tüketimi sonucunda müracaat eden 612 kişiden 33'ü hastaneye yatırılarak gözlem altına alındı. Bunlardan 14'ü yoğun bakımda" dedi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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