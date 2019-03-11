Son Dakika Haberleri: İran'da Sahte İçkiden 2 Kişi Öldü

İran'da Sahte İçkiden 2 Kişi Öldü

40 dakika önce

İran'ın Loristan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kör oldu.

İran'da Sahte İçkiden 2 Kişi Öldü, System.String[]
İran'ın Loristan eyaletinde sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kör oldu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentinde sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kör oldu.

Öte yandan, Kürdistan eyaletine bağlı Bane ilçe Sağlık Müdürü Areş Reşidi, Bane'de sahte içki nedeniyle 21 kişinin zehirlendiğini, bu kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

İran'da son 6 ayda sahte içki tüketiminden kaynaklı zehirlenmeler nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Alkollü içeceklerin yasak olduğu İran'da bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. Ülke kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaç cezası alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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