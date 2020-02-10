İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü - Son Dakika

İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü

6 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde sahte içkiden 2 kişi öldü, 10 kişi zehirlendi.

İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde sahte içkiden 2 kişi öldü, 10 kişi zehirlendi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Çabahar Sağlık Müdürü Mahmud Hüseyinber, "48 saat içerisinde sahte içkiden zehirlenen 12 kişi Çabahar İmam Ali Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Hüseyinber, tedavisi süren 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını kız arakadaşını eve getirdiği için çıkan tartışmada öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 6 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Baro başkanından Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklama: Kadının ifadeleri çelişkili Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]