İran'da Sahte İçkiden 73 Kişi Zehirlendi
1 saat önce
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Eher kentinde 73 kişi sahte içkiden zehirlendi.
İran
'ın Doğu Azerbaycan
eyaletine bağlı Eher kentinde 73 kişi sahte içkiden zehirlendi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Eher kentindeki Bakır el-Ulum Hastanesi Başhekimi Dr. Hüccet Porfethi, sahte içkiden zehirlenen 73 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.
Porfethi, zehirlenenlerin 19 ila 50 yaşlarında olduğunu ve büyük bölümünün Eher'e bağlı Vergehan köyünde ikamet ettiğini aktardı.
İran'da alkollü içecekler yasak olmasına rağmen bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. İran kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:16 Kaynak: AA
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