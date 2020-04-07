İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 600'ü aştı - Son Dakika

Ülkede yasa dışı şekile üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını kaydeden İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını dile getirdi.

Alkolün Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketilmesi nedeniyle yaşanan can kayıplarının endişe verici boyutlarda olduğuna dikkati çeken İsmaili, "Alkol tüketimi (Kovid-19'a karşı) bir tedavi yöntemi değil, ölümcüldür." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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