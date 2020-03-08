İran'da sahte içkiden zehirlenen 7 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da sahte içkiden zehirlenen 7 kişi öldü

6 saat önce

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran'da sahte içkiden zehirlenen 7 kişi öldü, System.String[]

İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi.

Birenvend, sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve zehirlenerek tedavi altına alınan 48 kişiden bazılarının görme yetilerini kaybettiğini dile getirdi.

Zehirlenenlerden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirten Birenvend, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:44 Kaynak: AA
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