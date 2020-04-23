İran'da salgın nedeniyle kapatılan park ve bahçeler bir ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında kapatılan park ve bahçeler, yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun onayıyla bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Salgına karşı tedbirler kapsamında, geçen ay kapatılan park ve bahçelerin, sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılacağını belirten Zülfikari, "Bugüne kadar korona hastalığı düşüş sürecine girmiştir. Bu da alınan tedbirlerin öneminin ve halkın iş birliğinin göstergesidir." dedi.

Zülfikari'nin açıklamasının ardından ilk olarak başkent Tahran'daki park ve bahçeler, yaklaşık bir ay aradan sonra tekrar açıldı.

Tahran Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, "Bu sabah itibarıyla başkentin tüm park ve bahçeleri vatandaşlara açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu süreçte, parklarda sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesinin zorunlu olduğunu bildiren Muhtari, park ve bahçelerin günde üç kez dezenfeksiyon işleminden geçirileceğini belirtti.

İran'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde belediyelere bağlı park ve bahçeler 26 Mart'ta kapatılmıştı.

Salgın nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'da, son günlerde virüs nedeniyle yaşanan günlük can kayıpları 100'ün altına indi. Son bir haftadır vaka sayısında da düşüş sürecine girildi.

Buna karşın yetkililer, sınırlı test imkanları nedeniyle ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor. Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi de Meclis Araştırma Merkezi'nin raporuna göre, ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu açıklamıştı.

İran'da geçen hafta itibarıyla Kovid-19'a karşı alınan önlemler kısmen gevşetilmişti. Pazartesi günü ise bir ay sonra şehirler arası yolculuklara izin verilmiş ve düşük riskli birçok işletme de de yeniden faaliyete başlamıştı.

Ülkede Kovid-19'a karşı daha sıkı tedbirler alınmasını öneren uzmanlar, önlemlerin gevşetilmesinin virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdiğini belirtiyor.