İran'da salgında ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerinin stoklandığı depolara baskın - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İran'da stoklanmış 5 milyon koruyucu eldiven, 18 bin litre endüstriyel alkol, binlerce dezenfektan ve koruyucu maske ele geçirildiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, İsfahan eyaletinde, halkın salgında ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin stoklandığı tespit edilen 3 depoya operasyonlar düzenlendi.

Depolarda stoklanmış halde ele geçirilen 5 milyon koruyucu eldiven, 18 bin litre endüstriyel alkol, binlerce dezenfektan ve koruyucu maskenin salgınla mücadelede kullanılmak üzere sağlık personeline teslim edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 1 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İranlı yetkililer, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde stoklanmış milyonlarca koruyucu maske ve koruyucu eldiven gibi tıbbi malzemelerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, halkın ve sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.