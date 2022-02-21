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İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika

İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

21.02.2022 10:32

- İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü İran'ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

TAHRAN - İran'ın Tebriz şehrinde İran ordusuna ait bir savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın kuzey batısında bulunan Tebriz şehrinde İran ordusuna ait F-5 savaş uçağı düştü. Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, "Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü
İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü
İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da savaş uçağı düştü: 3 ölü - Son Dakika
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