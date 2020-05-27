İran'da seçim sonrası oluşan yeni meclis ilk oturumunu yaptı - Son Dakika

İran'da seçim sonrası oluşan yeni meclis ilk oturumunu yaptı
İran'da 21 Şubat'ta yapılan birinci tur seçimlerinde belirlenen 11. dönem meclisi, bugün düzenlenen açılış töreniyle ilk oturumunu yaptı.
İran'da 21 Şubat'ta yapılan birinci tur seçimlerinde belirlenen 11. dönem meclisi, bugün düzenlenen açılış töreniyle ilk oturumunu yaptı. Törende İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:21 Kaynak: AA
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