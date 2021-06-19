İran'da seçim zaferi Reisi'ninİran'da en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi - Son Dakika

- İran'da seçim zaferi Reisi'nin

İran'da en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi

TAHRAN - İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde 28 milyon 933 bin 4 seçmenin sandık başına gittiğini, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin 17 milyon 926 bin 345 oy ile ülkenin 8. cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu. Ülkede seçime katılım oranı ise yüzde 48.8'de kaldı.

İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Fazli, seçime toplam 28 milyon 933 bin 4 İranlının katıldığını ve katılım oranının yüzde 48.8 olduğunu belirtti. Ülkede 13. dönem cumhurbaşkanlığı makamına muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin seçildiğini belirten Fazli, "İbrahim Reisi, 17 milyon 926 bin 345 oy ile yeni Cumhurbaşkanı oldu. Muhsin Rızai 3 milyon 412 bin 712, Abdülnasır Hemmeti 2 milyon 427 bin 201 ve Kadızade Haşimi 999 bin 718 oy aldı" ifadelerini kullandı. Fazli, seçimlerde yaklaşık 4 milyon oyun ise geçersiz sayıldığını kaydetti.

İran'da tarihin en düşük katılımlı seçimi

İran'da 13.dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yüzde 48.8 katılım oranı ile ülke tarihinin en düşük seviyesinde kaldı. İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine en düşük katılım oranı yüzde 50.6 ile Haşimi Rafsancani'nin seçildiği 1993 yılında kaydedilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 45 gün sonra görevi Reisi'ye devredecek.