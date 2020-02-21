İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor - Son Dakika
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İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor

6 saat önce

İran'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde İranlılar sandık başına maskelerle gidiyor.

İran'da seçimler koronavirüs vakalarının gölgesinde geçiyor, System.String[]

İran'da koronavirüs vakalarının gölgesinde geçen 11. Dönem Meclis seçimlerinde İranlılar sandık başına maskelerle gidiyor.

Başkent Tahran'ın değişik noktalarında kurulan seçim sandıklarına giden vatandaşların koronavirüsten duydukları endişe dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısının 18 ve ölü sayısının 4'e yükselmesi İran vatandaşlarındaki tedirginliği daha da arttırdı.

Koronavirüs endişesi seçimlere katılımı düşürebilir

Virüs tehlikesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmaması ve kalabalık yerlere gitmemesinin, seçimlere katılımı düşüreceği ifade ediliyor.

Bu arada koronavirüse karşı tedbir amacıyla metro ve otobüsleri dezenfekte etmeye başlayan Tahran Büyükşehir Belediyesi, bazı büyük meydanları da kriz merkezleri olarak tahsis edeceğini ve billboardlar üzerinden halkı bilinçlendireceğini bildirdi.

İran İlaç ve Gıda Kurumu da virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfekte edici jel dağıtımına başladı.

Ülkede 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. İran'da 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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