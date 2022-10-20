İran'da şehir ve üniversitelerde protesto eylemleri devam ediyor - Son Dakika
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İran'da şehir ve üniversitelerde protesto eylemleri devam ediyor

20.10.2022 09:37

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler yapılan çağrılar üzerine üniversite ve şehirlerde devam ediyor.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösteriler yapılan çağrılar üzerine üniversite ve şehirlerde devam ediyor.

Çarşamba günü eylem yapılması için yapılan çağrılar sonucunda ülkenin birçok kentinin yanı sıra üniversitelerde de protesto düzenlendi.

Ülke çapındaki gösterilerde Senendec, Sakkız, Bender Abbas, Kirmanşah ve Kürdistan gibi şehirlerde yönetimi protesto eden göstericiler, akşam saatlerinde sokak ve caddelerde ateş yakarak yolu trafiğe kapatıp yönetim karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran'ın birçok sokağında gösteri düzenlendiği, akşam saatlerinde pencere ve balkonlardan yönetim karşıtı sloganlar atıldığı görüldü.

Mahabad ve Bukan şehirlerinde bir grup esnafın protestoları desteklemek için bir günlük iş durdurma grevine giderek kepenk kapattığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Sari kentinde ise yönetim karşıtı slogan atan göstericiler bir süre yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA
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Mahsa Emini, İran, Güncel, Son Dakika

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