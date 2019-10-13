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Son Dakika Güncel - İran'da sel: 1 kişi kayıp

- İran'da sel: 1 kişi kayıp

11 dakika önce

- İran'da sel: 1 kişi kayıpTAHRAN - İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinde bugün başlayan şiddetli yağışların sele neden olduğu ve bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

- İran'da sel: 1 kişi kayıp

TAHRAN - İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletinde bugün başlayan şiddetli yağışların sele neden olduğu ve bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Enzeli ve Masal bölgelerinde yoğun yağış devam ederken, Gilan eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami sel nedeniyle bölgede bazı karayollarının ulaşıma kapandığını ve bir kişinin kaybolduğunu söyledi.

Gilan eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığını belirten İslami, 3 işçinin sel sularına kapıldığını ve bölge halkının yardımıyla ikisinin kurtarıldığını belirtti. İslami, Gilan eyaletinde bulunan Şebhusalat köyünde bir köprünün sel nedeniyle yıkıldığını belirtti.

İranlı yetkililer bu hafta içerisinde İran'ın kuzey eyaletlerinde yoğun yağışların devam edeceğini belirterek, sel uyarısında bulundu.

İran'da geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında yaşanan sel felaketinde 70 İranlı hayatını kaybetmişti.

- İran'da sel: 1 kişi kayıp

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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