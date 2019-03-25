Son Dakika Haberleri: İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi

İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi

38 dakika önce

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi, System.String[]
İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:33 Kaynak: DHA

İran, Dünya
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