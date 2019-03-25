Son Dakika Haberleri: İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi (2)

İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi (2)

4 dakika önce

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi (2), System.String[]
İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

Dünya
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