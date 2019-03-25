İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi (2)
4 dakika önce
İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel basın, şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:58 Kaynak: DHA
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