İran'da Sel 17 Can Aldı, 270 Köy Sular Altında Kaldı
33 dakika önce
İran'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
İran
'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube
Dha Dış - İran'da Sel 11 Can Aldı - Ek 2
Dha Dış - İran'da Sel 11 Can Aldı... Otomobiller Ana Yolda Sürüklendi
İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek