Son Dakika Haberleri: İran'da Sel 17 Can Aldı, 270 Köy Sular Altında Kaldı

İran'da Sel 17 Can Aldı, 270 Köy Sular Altında Kaldı

33 dakika önce

İran'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İran'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 17 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube

İran, Genel
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