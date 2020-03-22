İran'da sel: 3 ölü - Son Dakika

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ve Fars eyaletlerinde meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, sel nedeniyle Hürmüzgan'ın merkez şehri Bender Abbas'ta bir kadın ile 5 yaşındaki bir çocuğun ve Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinde 58 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

Halidi, Buşehr eyaletine bağlı Bender Kangan ilçesinde 2 kişinin ve Fars eyaletine bağlı Darab ilçesinde 1 kişinin yaralandığını ifade etti.