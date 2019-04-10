Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Bölgelerindeki 60 Bin Kişiye Tahliye Kararı

İran'da Sel Bölgelerindeki 60 Bin Kişiye Tahliye Kararı

1 saat önce

İran'da Huzistan Valiliği sel tehdidi nedeniyle Ahvaz kentinde 60 binden fazla kişinin yaşadığı 5 bölge için tahliye emri verdi.

İran'da Sel Bölgelerindeki 60 Bin Kişiye Tahliye Kararı, System.String[]
İran'da Huzistan Valiliği sel tehdidi nedeniyle Ahvaz kentinde 60 binden fazla kişinin yaşadığı 5 bölge için tahliye emri verdi. İran'ın Huzistan eyaleti Ahvaz kentine bağlı 5 ayrı bölgede sel uyarısı yapılarak, risk taşıyan bölgeler için tahliye kararı alındı. 60 binden fazla kişinin yaşadığı bölgelerde tahliye kararı verdiklerini açıklayan Huzistan Valisi Golamrıza Şeriati, "Eyne-do, Goldeşt, Sayahi, Sadat ve Selim Abad bölgeleri bir an önce tahliye edilmelidir" dedi. İran'ın güney eyaletlerinde 2 haftayı aşkındır devam eden aşırı yağışlar sonucu Karun, Dez ve Karkeh nehirleri taşmış ve Huzistan eyaletinde sele neden olmuştu. Huzistan eyaleti için yeni sel uyarıları yapılırken, şu ana kadar 234 köy ve yerleşim yeri tahliye edildi ve 46 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
Selim, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı "Canavar" Olarak Nitelendirilen Dev Kara Deliğin İlk Kez Fotoğrafı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Bölgelerindeki 60 Bin Kişiye Tahliye Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]