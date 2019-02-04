Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 8 Yaralı

İran'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 8 Yaralı

43 dakika önce

İran'ın 17 eyaletinde 48 saat içinde meydana gelen sel ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İran'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
İran'ın 17 eyaletinde 48 saat içinde meydana gelen sel ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi, Hürmüzgan eyaletinde bir kişinin otomobilinde seyir halindeyken sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Selimi, "Hürmüzgan, Mazendaran, Gilan, Kermanşah, Kürdistan, Kazvin, Fars, Sistan-Beluçistan, Simnan, Zencan, Huzistan, Güney ve Kuzey Horasan, Tahran, Erdebil, İsfahan, Doğu Azerbaycan eyaletlerinde 48 saat içinde meydana gelen sel felaketi ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:54 Kaynak: AA

İran, Güncel
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