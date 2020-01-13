İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi Sağlık Danışman Yardımcısı Muhammed Mutlak, "Sistan-Belucistan eyaletinin İranşehr, Çabahar, Haş, Dekgan, Seravan, Serbaz, Kenarek, Mircave ve Niykşehr kentlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Söz konusu kentlerde şu ana kadar toplam 8 kişi yaralanırken, Serbaz'da ise 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, son 48 saattir bölgede etkili olan yağışın sele yol açtığını söyledi.

Bölgede 400 köy sular altında

Muhubeti, "Pişin ve Zirdan barajlarının taşması sonucu yaklaşık 400 köy sular altında kaldı." dedi.

Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirten Muhubeti, sel suları altında kalan köylere gıda ve içme suyu ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.