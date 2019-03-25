Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi: 11 Ölü

İran'da Sel Felaketi: 11 Ölü

1 saat önce

İran'da sel felaketi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İran'da Sel Felaketi: 11 Ölü, System.String[]
İran'da sel felaketi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonuna göre İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesinde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kolyond, olay yerine ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

200'den fazla otomobil hurdaya döndü

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200'den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:32 Kaynak: AA

İran, Güncel
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