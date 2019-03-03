Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi: 3 Asker Öldü

İran'da Sel Felaketi: 3 Asker Öldü

1 saat önce

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.

İran'da Sel Felaketi: 3 Asker Öldü, System.String[]
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.

İran medyasına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Pakistan sınırında yer alan Mircave ilçesinde dün gece meydana gelen sel felaketinde biri astsubay üç sınır muhafaza görevlisi sele kapılarak hayatını kaybetti.

Haberde üç askerin cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:56 Kaynak: AA

İran, Güncel
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