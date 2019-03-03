İran'da Sel Felaketi: 3 Asker Öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.



İran medyasına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Pakistan sınırında yer alan Mircave ilçesinde dün gece meydana gelen sel felaketinde biri astsubay üç sınır muhafaza görevlisi sele kapılarak hayatını kaybetti.



Haberde üç askerin cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

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