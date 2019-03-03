İran'da Sel Felaketi: 3 Asker Öldü
1 saat önce
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde üç asker öldü.
İran medyasına göre, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Pakistan sınırında yer alan Mircave ilçesinde dün gece meydana gelen sel felaketinde biri astsubay üç sınır muhafaza görevlisi sele kapılarak hayatını kaybetti.
Haberde üç askerin cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:56 Kaynak: AA
Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
Venezuela Ordusunda Bulunan 600 Asker, Guaido'nun Saflarına Katıldı
50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler