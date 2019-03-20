Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü

İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü

3 saat önce

İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü, System.String[]
İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Simurg ve Kiyakola kentlerinde cumartesi gününden bu yana devam eden yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Selde bir köy tamamen yok olurken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Mazenderan Kriz Merkezi Başkanı Ali Ahmedi, "Simurg ile Kiyakola kenti diğer bölgelere nazaran selden daha fazla etkilendi. Selde, otomobilleri içinde mahsur kalan biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İran basınına göre, İran Kızılayı Başkanı Mucteba Ekberi de, şu ana kadar bin 591 kişinin selden olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Sele maruz kalan birçok bölge kriz durumundan çıktı ancak arama kurtarma çalışmaları için yardıma ihtiyaç var." diye konuştu.

Ekberi, bölgede bulunan 3 köyün tahliye edildiğini ifade etti.

Mazenderan'da yağışlar perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]