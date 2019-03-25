Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü

İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü

41 dakika önce

İran'ın kuzeyinde başlayan sel felaketi güney şehirlerini de vurdu.

İran'da Sel Felaketi Vurdu: 11 Ölü, System.String[]
İran'ın kuzeyinde başlayan sel felaketi güney şehirlerini de vurdu. Şiraz şehrinde 11 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı ve 200 aracın hurdaya çıktığı bildirildi. İran'ın kuzeyinde başlayan sel felaketi, güney şehirlerini de vurdu. İran'ın güneybatısındaki Şiraz şehrinde hayatı felç eden sel can ve mal kaybına yol açtı. İran Acil Durumlar Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Şiraz şehrinde 11 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını açıkladı. Kolivend, felaketin devam edeceğini ve can kaybında artış yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şiraz Trafik Polisi Amiri Nadir Rahmani, Dervaze-i Kur'an ilçesinde sel sularına kapılan 200 aracın kullanılmaz hale geldiğini aktardı. Öte yandan, yetkililer vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önceden yayınladığı açıklamada Fars, Huzistan, İlam, Kirmanşah, Kirman ve güney bölgelerinde bir çok eyalette şiddetli sel meydana geleceği konusunda uyarmıştı. Türkmen Sahra bölgesinde de günler öncesinden sel uyarısına rağmen hazırlık yapılmaması ve yönetim zafiyeti, halk tarafından şiddetle eleştirilmişti. Uyarılara rağmen Gülistan Valisi Menaf Haşemi izne çıkınca görevden alınmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

İran, Güncel
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