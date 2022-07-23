İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti

23.07.2022 10:01
İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İran'ın güneyin yer alan Fars eyaletindeki selde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetim Müdürü Halil Abdullahi şiddetli yağmur sonrasında yaşanan sel felaketine dair açıklamada bulundu.

Abdullahi, Fars eyaletinin Estehban ve Darab şehirleri çevresinde sele kapılan 23 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 15 aracın da suya kapıldığını kaydetti.

Rudbal Nehri'nin taşması sonucu suya kapılan 55 kişinin kurtarıldığını belirten Abdullahi, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Fars Eyaleti Kızılay Başkanı Hüseyin Dervişi de Estehban şehrinde arama çalışmalarının 22 ekip ve 125 kişiyle sürdüğünü, 74 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Dervişi, şiddetli yağmurun sebep olduğu selden 51 hanenin etkilendiğini, selzedelere yardım ulaştırılacağını aktardı.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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