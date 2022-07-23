Abdullahi, Fars eyaletinin Estehban ve Darab şehirleri çevresinde sele kapılan 23 kişiden 20'sinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 15 aracın da suya kapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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