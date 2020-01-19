İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar - Son Dakika
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İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar

6 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı.

İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar, System.String[]

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı.

Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, selin altyapıya, tarıma ve yerleşimlere verdiği toplam zararın 250 milyon doları bulduğunu belirtti.

Eyalete bağlı Kenarek, Çabahar, Serbaz, Neyşeker, Kasrkend ve Fenuc kentlerinin selde büyük hasar gördüğünü aktaran Muhubeti, yolları ulaşıma kapanan 875 köyden 845'ine ulaşım sağlandığını, 35 köyün ise yollarının hala kapalı olduğunu ifade etti.

Ruhani'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 9 Ocak'ta meydana gelen selden ancak 9 gün sonra, dün bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu oldu. Reformist gazetelerden "Şark", bugünkü manşetinde "Ruhani sele yetişemedi" ifadelerini kullandı.

İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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