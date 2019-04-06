İran'da sel krize dönüştü, bilanço ağır
1 saat önce
İran'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon doları aştı.
İran
'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon doları aştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:36
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