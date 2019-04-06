Son Dakika Haberleri: İran'da sel krize dönüştü, bilanço ağır

İran'da sel krize dönüştü, bilanço ağır

1 saat önce

İran'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon doları aştı.

İran'da sel krize dönüştü, bilanço ağır, System.String[]
İran'da günlerce süren ve halen bazı bölgelerde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken rekor düzeye ulaşan su miktarının tarım ve altyapıya verdiği zarar 500 milyon doları aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:36 

İran, Ekonomi
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