Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü

İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü

2 saat önce

İran'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.

İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü, System.String[]
İran'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.

İran'ın Luristan eyaletine bağlı Poldohter şehrinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü. Sel nedeniyle çöken binada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Binanın çökme anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İran'ın Huzistan, Gülistan, Luristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09 Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İranlı Sinema Oyuncusu Meşayihi Hayatını Kaybetti Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:12:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]