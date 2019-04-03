İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü
2 saat önce
İran'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.
İran
'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.
İran'ın Luristan eyaletine bağlı Poldohter şehrinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü. Sel nedeniyle çöken binada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Binanın çökme anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İran'ın Huzistan, Gülistan, Luristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:09 Kaynak: İHA
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