İran'da Sel Nedeniyle 6 Katlı Bina Çöktü

- İran'da sel nedeniyle 6 katlı bina çöktüTAHRAN - İran'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.

- İran'da sel nedeniyle 6 katlı bina çöktü



TAHRAN - İran'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü.

İran'ın Luristan eyaletine bağlı Poldohter şehrinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 katlı bina çöktü. Sel nedeniyle çöken binada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Binanın çökme anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İran'ın Huzistan, Gülistan, Luristan, Fars, Kermanşah ve Hemedan eyaletlerinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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