İran'da sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
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İran'da sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

26.05.2022 09:53
İran'da sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Pars Abad şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle, 15'ten fazla köy ve 50 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Pars Abad şehrinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle, 15'ten fazla köy ve 50 hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Erdebil Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Ali Hıdmeti, Pars Abad şehrinin Aslanduz kasabasında yağış ve selden zarar gören toprakların çoğunlukla pamuk yetiştirilen tarlalar olduğunu söyledi.

Hıdmeti, sel nedeniyle 50 hektardan fazla tarım arazisinin ve 15'ten fazla köyün zarar gördüğünü belirtti.

İran Kızılayının bölgede hizmet vermeye başladığını kaydeden Hıdmeti, şu anda bölge sakinleri için bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

Aslanduz ve Beran kasabalarının yollarının yeniden açılması dahil bölgede gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Tarım, İran, Sel, Güncel, Son Dakika

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