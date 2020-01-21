İran'da selzedeler için 12 bin kişilik çadır kentler kuruldu - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşanan sel felaketinden etkilenenler için 14 kentte 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.

Ülkenin en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan'da 9 Ocak'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle evleri yıkılan veya çamurla dolan siviller, İran Kızılayı tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi. Bölgede bulunan çok sayıda köy de muhtemel taşkın tehlikesine karşı boşaltıldı.

Pakistan sınırında yer alan Deştiyari ilçesine bağlı köylerde evlerin neredeyse tamamı yüksekliği bir metreyi bulan çamurla doldu.

İran Kızılayından yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören İranşehr, Çabahar, Haş, Dalgan, Zahidan, Seravan, Sib, Sevarın, Fenuç, Kenarek, Mircave, Mihristan, Nikşehr ve Hirmend kentlerinde 12 bin 60 kişilik çadır kentler kuruldu.

Son 12 günde sel mağdurlarına 950 kişilik arama kurtarma ekibi ve 7 helikopterle 933 şehir ve köyde 92 bin kişiye 2 bin 500 çadır, 11 bin 106 battaniye, 5 bin 134 halı ve diğer ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

Sel bölgesinde un, bakliyat, konserve, protein maddeleri, yağ, pirinç, makarna, soya, battaniye, halı, yorgan, kumaş, sert plastik, ip, sabun, deterjan ve kişisel sağlık ürünlerine ihtiyaç olduğu açıklandı.

Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, selin bölgedeki altyapıya, tarıma ve yerleşim bölgelerine verdiği toplam zararın maliyetinin 250 milyon doları bulduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 9 Ocak'taki selden ancak 9 gün sonra bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu olmuştu. Reformist gazetelerden "Şark", manşetinde "Ruhani sele yetişemedi" ifadelerini kullanmıştı.