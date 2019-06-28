Son Dakika Haberleri: İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal saldırının kurbanları anıldı
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İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal saldırının kurbanları anıldı

1 saat önce

Baas rejiminin 32 yıl önce İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırının kurbanlarını anmak için İran'da tören düzenlendi.

İran'da Serdeşt kentindeki kimyasal saldırının kurbanları anıldı, System.String[]
Baas rejiminin 32 yıl önce İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine gerçekleştirdiği kimyasal saldırının kurbanlarını anmak için İran'da tören düzenlendi.
İran ile Irak'ın 1980-1988 yılları arasındaki 8 yıllık savaşı sırasında, 28 Haziran 1987'de Baas rejiminin devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının kurbanları kentte düzenlenen törenle anıldı.
Anma programına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehkani, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari, siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra kimyasal saldırı mağdurları, Irak'ın Halepçe kentinden davetliler katıldı.
Konuşmacılar Serdeşt'e yönelik kimyasal saldırıya maruz kalanların ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları nedeniyle tedavi göremediği ve ihtiyaç duyulan ilaçları temin edemediği eleştirisinde bulundu.
İran ile Irak arasında 1980-1988 yılları arasında 8 yıl süren savaşta, Baas rejimi Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kentine kimyasal silahla saldırdı. Tahran yönetimi, 119 kişinin öldüğü ve 8 binden fazla kişinin yaralı olarak kurtulduğu saldırının "dünyada kimyasal silahla düzenlenen ilk saldırı" olduğunu savunuyor.
Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejimi, Serdeşt'ten 9 ay sonra dünyanın gündemine oturan ve 5 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Halepçe'deki kimyasal silah saldırısını gerçekleştirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:34 Kaynak: AA
Azerbaycan, İran, Güncel
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