İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı. Başkent Tahran'ın girişinde güvenlik güçleri önlem alırken, sağlık görevlileri de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kente girenlerin ateşlerini ölçtü.