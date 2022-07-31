İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika
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İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi

31.07.2022 15:49
İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi

İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 69'a yükselirken, kayıp sayısı ise 45'e yükseldi.

İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 69'a yükselirken, kayıp sayısı ise 45'e yükseldi.

İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 69'a yükseldi. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyalette etkili olan sel felaketinden Tahran, Loristan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri selden en çok etkilenen yerler oldu" dedi. Velipur açıklamasında, "Ülkedeki son verilerde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi ve 45 kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı.

İran Kriz Yönetimi Kurumu Genel Koordinatör Yardımcısı Nejad Cehani ise sel felaketinde en çok can kaybının başkent Tahran'da olduğunu belirterek, "Ülkede en çok can kaybı Tahran'da oldu. Sel nedeniyle başkent Tahran'da 32 kişi hayatını kaybetti" dedi. Meydana gelen selin ülke genelinde maddi hasara neden olduğunu söyleyen Cehani, "Sel felaketlerinde 20 bin konut zarar gördü. Bu konutlardan 13 bin tanesinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.

İran Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği belirtilerek, halka dere ve nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

İran'da dün yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybının 56'ya yükseldiği, kayıp 28 kişinin ise arandığı bildirilmişti.

Öte yandan 2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

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İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi İran'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı! İran'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 61'e çıktı!
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika
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