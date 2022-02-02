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İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika

İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi

02.02.2022 09:20
İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi

İran'da Şii taklit mercii Lütfullah Safi Gülpayegani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir günlük genel yas ilan edildi.

İran'da Şii taklit mercii Lütfullah Safi Gülpayegani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir günlük genel yas ilan edildi.

İran hükümetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle ülke genelinde bir günlük yas, Kum kentinde de bugünün resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 103 yaşında Kum kentinde hayatını kaybeden Gülpayegani, İran'daki Şiilerin önemli taklit mercilerinden kabul ediliyordu.

İran lideri Ali Hamaney'in Kum kentinde bu akşam kıldıracağı cenaze namazının ardından Gülpayegani'nin naaşı vasiyeti üzerine Irak'ın Kerbela kentinde toprağa verilecek.

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Togo Cumhuriyeti, İran, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Şii din adamı Gülpayegani'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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