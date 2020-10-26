İran'da silah kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi - Son Dakika

Kerec kentinde ağustos ayında, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 20 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Hamshahrionline haber sitesine göre, Feridunkenar İlçe Komutanı Albay Muhammed Bermer, "Silah kaçakçılığı yapan 2 kişi, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyon sonucu beraberlerindeki 64 adet çeşitli çap ve marka silahlarla yakalandı." dedi.

İran 'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Feridunkenar ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şebeke emniyet güçleri tarafından çökertildi.

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