İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı

07.06.2022 13:31

- İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı İran'ın Urumiye kentinde iki aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

- İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı

TAHRAN - İran'ın Urumiye kentinde iki aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı.

İran'ın Urumiye kentinin Azadegan Caddesinde silahlı saldırı meydana geldi. İki aile, aralarında yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine silahla saldırdı. Saldırının ardından Urumiye Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan silahlı saldırıyı doğrulayarak, saldırının iki aile arasındaki kavga nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, saldırıdan 4 kişinin sorumlu tutulduğu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki araç içerisinden çıkan kişilerin kalaşnikof gibi ağır silahlar kullandığı ve 1 kişinin yaralandığı görüldü.

İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı Güngören'de cadde üzerinde silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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