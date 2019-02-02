Son Dakika Haberleri: İran'da Silahlı Saldırı

İran'da Silahlı Saldırı

1 saat önce

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

İran'da Silahlı Saldırı, System.String[]
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahından yapılan açıklamada bu sabah Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Nikşehr kentinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızlarından bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel
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