İran'da Sinema Seyircisi Arttı

İran'da ekonomik krize rağmen sinema seyirci sayısında geçen yıla oranla son 11 ayda yüzde 22 artış yaşandı.

İran'da ekonomik krize rağmen sinema seyirci sayısında geçen yıla oranla son 11 ayda yüzde 22 artış yaşandı.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sinema ve Teknolojilerini Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Mahmud Erbabi, ülkesinde geçen yıla oranla son 11 ayda sinema seyircisinin yüzde 22 arttığını söyledi.



Erbabi, "Son 11 ayda sinema seyirci sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 26 milyon 538 bin 820 kişiye ulaştı. Bu rakam geçen yıl, 21 milyon 724 bin 169 kişiydi." dedi.



Sinema gelirinin ise geçen yıl 14 milyon 240 bin dolar civarında olduğunu dile getiren Erbabi, bu yıl söz konusu rakamın 19 milyon 300 bine yükseldiğini kaydetti.



İran'da 2011 yılı verilerine göre 438 sinema salonu bulunmaktadır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Yolsuzluk Suçlamasından Mahkemede İfade Verdi

Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın