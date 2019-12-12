İran'da sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

İran'da sınır güvenliği toplantısı yapıldı

6 saat önce

Türkiye ile İran arasındaki hudut güvenliği toplantısının İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildiği bildirildi.

İran'da sınır güvenliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Türkiye ile İran arasındaki hudut güvenliği toplantısının İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıya Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Yazı İşleri Müdürü Şefik Şensoy, askeri yetkililer ve İranlı yetkililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Aydın, sınır güvenliği için önemli konuların görüşüldüğünü söyledi.

Toplantı, heyetlerin karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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