İran'da Şiraz Zerdüşt Derneği Başkanı koronavirüsten öldü - Son Dakika

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İran'da Şiraz Zerdüşt Derneği Başkanı koronavirüsten öldü
6 saat önce
İran'ın Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da bulunan Zerdüşt Derneği Başkanı Eflatun Sohrabi (72), yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybetti.
İran'ın Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da bulunan Zerdüşt Derneği Başkanı Eflatun Sohrabi (72), yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, koronavirüs nedeniyle Şiraz'daki bir hastanede tedavi gören Sohrabi'nin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
Zerdüştilerin çoğunlukta olduğu İran'ın Yezd eyaletinde dünyaya gelen Sohrabi'nin, uzun yıllardır Şiraz'da bu inanca mensup kişilerin liderliğini yaptığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:28 Kaynak: AA
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