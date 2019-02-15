İran'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü
42 dakika önce
İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
İran
'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan
eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kaşmer ilçesi İtfaiye
Başkanı Emir Nejadrahim, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalanan sivil bir uçağın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesi yakınlarındaki Bahariye
bölgesinde düştüğünü söyledi.
Kaza sonucunda uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nejadrahim, "Uçaktakilerden biri pilot diğeri ise pilotluk okulu öğrencisiydi." dedi.
Nejadrahim, kazanın sebebine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA
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