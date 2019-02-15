Son Dakika Haberleri: İran'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

İran'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

42 dakika önce

İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

İran'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kaşmer ilçesi İtfaiye Başkanı Emir Nejadrahim, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalanan sivil bir uçağın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesi yakınlarındaki Bahariye bölgesinde düştüğünü söyledi.

Kaza sonucunda uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Nejadrahim, "Uçaktakilerden biri pilot diğeri ise pilotluk okulu öğrencisiydi." dedi.

Nejadrahim, kazanın sebebine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:47 Kaynak: AA

İtfaiye, Horasan, İran, Güncel
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