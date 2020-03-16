İran'da sokaklarda sağlık ekipleri görev yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da sokaklarda sağlık ekipleri görev yapacak - Son Dakika

İran'da sokaklarda sağlık ekipleri görev yapacak

11 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Vatandaşlardan ricamız sağlık ekipleri ile işbirliği yapmaları. Bunu istememizin nedeni korona virüsünün oluşturduğu bu ağır süreçten hızlıca çıkabilmektir" dedi.

İran'da sokaklarda sağlık ekipleri görev yapacak, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Vatandaşlardan ricamız sağlık ekipleri ile işbirliği yapmaları. Bunu istememizin nedeni korona virüsünün oluşturduğu bu ağır süreçten hızlıca çıkabilmektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsü ile mücadele merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu. Ruhani, yarından itibaren cadde ve sokaklara sağlık ekiplerinin konuşlanacağını ve sağlık taramasına başlanacağını belirterek "Daha önceden belirlenmiş noktalara İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlık ekipleri yerleştirilecek. Belirlenen bu noktalarda ateş taraması uygulanacak ve herhangi bir belirti gösteren olursa o kişinin yoluna devam etmesine izin verilmeyecek ve karantina altına alınacak" dedi.

İranlılardan zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Ruhani, "Dışarı çıkmak zorunda olanlar Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate alarak önlemlerini alsınlar" ifadesini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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