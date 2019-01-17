Son Dakika Haberleri: İran'da Son 10 Ayda 580 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran'da Son 10 Ayda 580 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu maddeye el konulduğu açıklandı.

İran'da Son 10 Ayda 580 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu maddeye el konulduğu açıklandı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Başkanı Muhammed Mahmud Zahidiyan, "İran devriminin ilk yıllarında yaklaşık 2 bin 700 kilogram uyuşturucu ele geçiriliyordu. Son 10 ayda ise 580 ton uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

İran'ın komşusu Afganistan'da 2001 yılında 185 ton uyuşturucu üretilirken bugün 10 bin ton seviyesine çıktığını hatırlatan Zahidiyan, uyuşturucu üreticilerinin hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti.

Zahidiyan, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun 60 milyar dolarlık bir piyasası olduğunu, bu paranın yüzde 10'unun Afganistan'da geri kalanının Avrupa ülkelerinde dolaştığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afganistan, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Eser Yenerler, Suç Duyurusunda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:26:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Son 10 Ayda 580 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]